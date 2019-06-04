حازم إمام يبحث عن عرض خليجى للهروب من دكة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل عزم حازم إمام كابتن نادى الزمالك، على الرحيل من القلعة البيضاء نهاية هذا الموسم، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.
ورفض حازم إمام فكرة الانتقال إلى أحد الأندية المصرية مفضلا عدم اللعب داخل مصر سوى للزمالك.
وكشف مصدر مقرب من اللاعب، أنه تحدث مع أكثر من وكيل أعمال يستطيع أن يجلب له بعض العروض العربية، من أجل تأمين مستقبله، فى ظل عقده الضعيف من جانب الزمالك.
وأكد المصدر أن اللاعب ينتظر امتلاك عرض أو اثنين مميزين، حتى يتحدث مع إدارة الزمالك فى أمر رحيله.
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