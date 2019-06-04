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شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولى للإسكواش يعلن مواعيد مباريات بطولة CIB الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أعلن الاتحاد الدولي للاسكواش عن مباريات بطولة CIB الدولية والتي تقام في الفترة بين 9 إلى 14 يونيو الجاري في مول العرب، تحت تنظيم نادي وادي دجلة، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 354 ألف دولار.
وتضم البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة في التصنيف العالمي من الرجال والسيدات، وهو ما يضعها في تصنيف أقوى البطولات في اللعبة نظراً لقوة المستوى الفني.
ويشارك في بطولة CIB 9 لاعبين مصريين وهم: رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، نور الطيب المصنفة الخامسة في منافسات السيدات.
بينما يشارك في منافسات الرجال كل من: علي فرج المصنف الأول، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن.
وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:
الرجال
السيدات
مباريات البطولة
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