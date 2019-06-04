المقاولون يجهز احتفالية خاصة لمحمد صلاح...

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جدة - عمرو شويل كشف محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن النادى يجهز احتفالية خاصة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى وذلك بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أوروبا.
وقال عادل فى تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن قطاع الناشئين بالمقاولون العرب يواصل دعم المنتخبات الوطنية بكل أبناءه والذين كان أخرهم طاهر محمد طاهر ويوسف الجوهرى، مشيراً أن إقامة تلك الاحتفالية لصلاح ستكون حافزاً للناشئين على التألق والتعلم من مسيرة اللاعب الدولى.
كان محمد صلاح بدأ مشواره الكروى فى صفوف ناشئ المقاولون، قبل أن يخوض تجربة الاحتراف فى بازل السويسرى ثم الانتقال إلى تشيلسى الإنجليزى، ثم اللعب فى فيورنتينا وروما الإيطاليين، قبل أن يستقر به الحال فى صفوف ليفربول.
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