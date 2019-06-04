شكرا لقرائتكم أزمة فى الأهلى بسبب وليد أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، فى أزمة داخل جدران القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى، أن لاسارتى أعطى إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لبيع المهاجم المغربى وليد أزارو.

وتكمن الأزمة حاليا فى تسويق أزارو والحصول على عروض مغرية، فى ظل الرغبة فى الحصول على مقابل مناسب يوازى ما رفضه النادى من قبل، حيث تلقى عرضا صينيا بقيمة 8 ملايين يورو مطلع الموسم الجارى.

جدير بالذكر أن الأهلى يضم بين صفوفه فى قائمة الأجانب، المغربى أزارو، والتونسى على معلول، والنيجيرى جونيور أجاى، بجانب الأنجولى جيرالدو دا كوستا، وهو ما يعنى ضرورة الاستغناء عن لاعب أو اثنين لقيد اللاعبين الجدد من الأجانب.