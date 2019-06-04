شكرا لقرائتكم اليوم.. ذكرى ميلاد فاكهة التعليق الكروى الراحل محمود بكر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحل اليوم، الثلاثاء 4 يونيو ذكرى ميلاد المعلق الكروى الشهير محمود بكر الراحل عن عالمنا 3 فبراير 2016 بعد صراع مع المرض. واشتهر بكر، بخفة ظله وروح الفكاهة أثناء التعليق الكروى على مباريات كرة القدم، حيث خطف قلوب الملايين من جماهير الكرة أمام التلفاز. Advertisements وستظل عبارته الشهيرة "عدالة السماء تهبط على استاد باليرمو" فى مبارة منتخب مصر التاريخية أمام هولندا فى كأس العالم بإيطاليا عام 1990 عالقة فى أذهان المصريين إلى الأبد. واعتاد بكر على شرح خطط المدربين وتقييم اللاعبين خلال تعليقه على المباريات، وكشف فكر المدربين فى إجراء التغييرات. ولعب المدافع محمود بكر فى النادى الأولمبى السكندرى ومنتخب مصر الوطنى خلال الستينيات وحصل معه على بطولة الدورى الوحيدة التى فاز بها الفريق السكندرى بعدما تغلب على الأهلى والزمالك، وتم استدعاؤه مع أفراد الفريق بالجيش للتجنيد وهو معهم، وأنهى خدمته بعد ما وصل إلى رتبة عقيد.

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