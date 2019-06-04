المقاولون: لن نقف أمام مستقبل أحمد على...

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب أن عقد أحمد على مهاجم الفريق يمتد حتى الموسم المقبل، مضيفا أن الإدارة لن تقف عائقاً أمام اللاعب فى حالة تلقيه عروضاً احترافية أو محلية بما يتوافق مع مصلحة النادى.

وقال عادل فى تصريحات لقناة "تايم سبورتس" إن أحمد على هداف ذئاب الجبل والدورى العام، لم يحجز مقعده فى قائمة المنتخب الوطنى التى تستعد لكأس الأمم الأفريقية من فراغ.

Advertisements

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة فى المسابقة المحلية أمام النادى الأهلى والتى من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.