شكرا لقرائتكم هنا الأهلى: لاسارتى يطلب تقريرا عن المهاجم الأجنبى الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلب الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى من جهازه المعاون إعداد تقرير عن بعض المهاجمين الأجانب الذين تلقى الجهاز الفنى "سيديهات" لهم، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويسعى الأهلى إلى ضم مهاجم أجنبى فى الصيف المقبل، حيث تلقى الجهاز الفنى سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويعكف الجهاز المعاون للمدير الفنى للأهلى حاليا على إعداد تقارير عن هؤلاء المهاجمين وتجميع أرقام وإحصائيات خاصة بهم لاختيار أحدهم ثم البدء فى مفاوضاته رسمية معه ومع ناديه لضمّه من اجل تدعيم الهجوم الأحمر الصيف القادم.
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