هشام يكن: رحيل جروس عن الزمالك غلطة.. وجلال يواجه ضغوطا كبيرة...

جدة - عمرو شويل أكد هشام يكن لاعب نادى الزمالك السابق، أن تعيين الجهاز الفنى الجديد للفريق بقيادة خالد جلال كان لابد أن يتم منذ بداية الموسم المقبل مع الإبقاء على السويسرى كريستيان جروس حتى انتهاء مسابقة الدورى.

وأضاف يكن أن تعيين خالد جلال فى هذا التوقيت سيمثل له ضغطا كبيرا، خاصة أنه مطالب بالبطولة، مشيرا إلى أن الزمالك فنيا قادر على التتويج بلقب الدورى حتى ولو لم يكن الأداء غير مرض للكثيرين.

كان الزمالك خسر 4 نقاط هامة أمام الإنتاج الحربى وحرس الحدود بالتعادل فى مؤجلات الدورى، مما منح الأفضيلة للأهلى فى حسم اللقب.