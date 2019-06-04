المشرف العام على المقاولون: لم يكن هناك مبرر لتأجيل مباراة الأهلى...

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أنه لم يكن هناك أى مبرر لتأجيل مباراة المقاولون والأهلى بمنافسات الجولة 33 من الدورى لما بعد كأس الأمم الأفريقية.

وقال عادل فى تصريحات لقناة تايم سبورتس، أن المجاملات وعدم احترام القوانين كانتا السبب الحقيقى فى إفساد جدول الدورى وهذا التخبط الذى ظهر فى تأجيل المبارات مع تقديره الكامل لجهود عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حيث كان من الممكن وضع جدول أفضل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة فى المسابقة المحلية أمام النادى الأهلى والتى من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.