شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تتمنى تبقى مين؟.. محمد صلاح: أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لن تختلف عن نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.

الخليج 365 وجه سؤالا لنجوم الرياضة، هو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.

محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، قال إنه كان يتمنى أن يصبح الفنان أمير كرارة لأنه يمتلك موهبة كبيرة تتطور بسرعة.