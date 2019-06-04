سوبر كورة.. أزمة فى الأهلى بسبب وليد أزارو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب المغربى وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى، فى أزمة داخل جدران القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. لمعرفة تفاصيل أزمة وليد ازارو داخل الأهلى اضغط هنا Advertisements

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