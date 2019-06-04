شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل لـ تايم سبورتس: نجهز احتفالية لمحمد صلاح بعد التتويج الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن النادى يجهز احتفالية خاصة لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأضاف عادل، فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس، أن قطاع الناشئين بالمقاولون العرب يواصل دعم المنتخبات الوطنية بكل أبنائه، وكان آخرهم طاهر محمد طاهر ويوسف الجوهرى، مشيراً إلى أن إقامة تلك الاحتفالية لصلاح ستكون حافزاً للناشئين على التألق والتعلم من مسيرة اللاعب الدولي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة في المسابقة المحلية أمام النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.