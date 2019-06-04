شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل لـ تايم سبورتس: لا يوجد مبرر لتأجيل مباراة الأهلي والمجاملات ضيعت الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عادل، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب، أنه لم يكن هناك أى مبرر لتأجيل مباراة المقاولون والأهلي بمنافسات الجولة 33 من الدوري لما بعد كأس الأمم الأفريقية.

وقال عادل، فى تصريحات لقناة تايم سبورتس، إن المجاملات وعدم احترام القوانين كانت السبب الحقيقى فى إفساد جدول الدورى، وهذا التخبط الذى ظهر في تأجيل المبارات مع تقديره الكامل لجهود عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، حيث كان من الممكن وضع جدول أفضل.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى لذئاب مباراة واحدة في المسابقة المحلية أمام النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية.