شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: يصعب التفريط فى افضل مهاجم فى مصر مهما كانت الإغراءات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة انه من الصعب التفريط فى حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى لأنه هداف الفريق و أفضل هداف فى الدورى الممتاز وهو ما يجعله يحافظ عليه فى صفوف سموحة من أجل مستقبل أفضل للفريق فى الدورى الموسم المقبل .

وقال عامر أن حسام حسن تلقى العديد من العروض المغرية تصل إلى أرقام ضخمة ومع ذلك لا يستطيع التفريط فيه خاصة ان الجهاز الفنى بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن يتمسك به كمهاجم أساسي وهو جدير بهذه الثقة .

حسام حسن شارك مع سموحة هذا الموسم في 28 مباراة بين الدورى وكأس مصر و سجل 11 هدفا وصنع اثنين آخرين.

وقال عامر عبر حسابه الشخصى :من الصعب جدا أن نرى فريق سموحة فى الموسم القادم بدون مهاجمه حسام حسن مهما كانت الاغراءات المادية في ظل رغبة العديد من الأندية الكبرى داخليا وخارجيا فى شرائه..