سوبر كورة.. الزمالك تخصص "عكننة" على جماهيره فى الأعياد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادته يواصل الزمالك "العكننة" على جماهيره فى الأعياد بهزائم ونتائج مستفزة، بعدما تعادل بالأمس أمام حرس الحدود ليفقد نقطتين ثمينتين فى صراع المنافسة على درع الدورى العام مع غريمه التقليدى الأهلى. تخصص الزمالك فى إهدار النقاط والفرص فى المباريات المهمة وأيضا السهلة، ولكن دائما فى الأعياد الدينية أو أعياد الربيع وغيرها. Advertisements لمعرفة تاريخ لقاءات الزمالك فى الأعياد اضغط هنا

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