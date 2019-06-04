شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات بطولة CIB الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد الدولي للاسكواش عن مباريات بطولة CIB الدولية والتى تقام فى الفترة بين 9 إلى 14 يونيو الجاري في مول العرب، تحت تنظيم نادى وادى دجلة، وتصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 354 ألف دولار.

وتضم البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة فى التصنيف العالمى من الرجال والسيدات، وهو ما يضعها في تصنيف أقوى البطولات فى اللعبة نظراً لقوة المستوى الفني.

ويشارك فى بطولة CIB 9 لاعبين مصريين وهم: رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، نوران جوهر المصنفة الرابعة، نور الطيب المصنفة الخامسة في منافسات السيدات.

بينما يشارك في منافسات الرجال كل من: علي فرج المصنف الأول، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن.

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وجاء جدول مباريات البطولة كالتالي:



الرجال



السيدات