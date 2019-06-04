شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة المصرى فى الكونفدرالية بعد فوزه بالمركز الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة ترشيح النادى المصرى بصفته رابع الدورى للمشاركة فى بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

واتفق اتحاد الكرة على إشراك رابع الدورى بدلا من بطل كأس مصر، خاصة أن البطولة سيتم استكمالها قبل انطلاق الموسم المقبل، ومن الصعب أن ينتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" كل هذا الوقت لحين تحديد بطل الكأس ليكون الفريق المصرى الرابع ببطولات أفريقيا بعد الأهلي والزمالك وبيراميدز.

يذكر أن المصرى حسم أمس المركز الرابع بعد تعادل المقاولون العرب مع بتروجت، حيث ضاعت فرصة ذئاب الجبل فى الفوز بالمركز الرابع.