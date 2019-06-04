شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يطالب معاونيه بإعداد تقارير المهاجمين المرشحين للأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقرير عن بعض المهاجمين الأجانب الذين تلقى الجهاز الفنى "سيديهات" لهم تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويرغب الأهلي فى ضم مهاجم أجنبى فى الصيف المقبل، وتلقي الجهاز الفنى سيرة ذاتية لمهاجمين أجانب من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويعد الجهاز المعاون للمدير الفنى للأهلي تقارير عن هؤلاء المهاجمين وتجميع أرقام وإحصائيات خاصة بهم لاختيار أحدهم، ثم البدء فى مفاوضاته رسمية معه ومع ناديه لضمّه من أجل تدعيم الهجوم الأحمر فى الصيف.