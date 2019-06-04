شكرا لقرائتكم خبر عن قصة مباراة بين الفطار والسحور.. منتخب مصر يخسر من بلجيكا بثلاثية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة فى مصر، لاسيما أنها تتعلق بمواقف بمباريات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

”الخليج 365” يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث المثيرة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر من خلال "قصة مباراة بين الفطار والسحور".

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خسر منتخب مصر وديًا أمام منتخب بلجيكا بثلاثية دون رد فى استعداداته لبطولة كأس العالم 2018 تحت القيادة الفنية للأرجنتينى هيكتور كوبر، فى المباراة التى جمعتهما يوم 6 يونيو لعام 2018، والموافق 22 من شهر رمضان المبارك.