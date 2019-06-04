بتروجيت في 13 سنة ممتاز.. مدرب تاريخي.. وعقدة "حمراء".. و"قاتل للأحلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

ودع بتروجيت مسابقة الدوري، بعد 13 عاما قضاهم في الممتاز بعد صعوده موسم 2006 - 2007 لأول مرة.

بتروجيت تعادل أمام المقاولون سلبيا بالجولة الأخيرة ليتوقف رصيده عند 35 نقطة، ويصبح ثالث الهابطين إلى جانب الداخلية والنجوم.

ولعب بتروجيت على ستاد السويس، حيث بات ملعبه الرئيسي منذ صعوده.

الظهور الأول

وكان الظهور الأول لبتروجيت بالدوري أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، وفاز وقتها الضيف الجديد على الممتاز بثلاثة أهداف لهدفين، حيث سجل للفريق البترولي محمود عبدالحيكم "هدفين" ووليد سليمان نجم الأهلي الحالي هدفا لبتروجيت.

النتيجة الأكبر

فيما كان الفوز الأكبر لبتروجيت بالدوري موسم 2007 - 2008، حين اكتسح أسمنت السويس بثمانية نظيفة، سجلهم: علاء إبراهيم "هاتريك"، وحسن جمعة كوندى، وحسين علي، وخالد بيبو "ضربة جزاء"، وعمرو حسن، ومحمد سمارة.

بناء الفريق

وبمجرد صعود بتروجيت للدوري الممتاز تعاقد مع مختار مختار لتدريب الفريق، وعدد من اللاعبين أبرزهم سمير كمونة، ومدحت عبدالهادي، ووليد سليمان، ومحمد كوفي، وخالد بيبو، والحارس أحمد فوزي، ليمزج بين لاعبي الدوري الممتاز، ونجوم فريقه الذين قادوه للتأهل.

نجوم الفريق

وضم بتروجيت عدد من النجوم البارزة خلال تواجده بالدوري الممتاز منذ صعوده حتى هذا الموسم بجانب تلك الصفقات، وأبرزهم: الحاوي محمود عبدالحكيم، وإريك بيكوي، وأسامة محمد، وعمرو حسن، والفلسطيني محمد سمارة، ومحمد شعبان، وأحمد شعبان لاعب المنتخب في أمم إفريقيا 2008، ومحمود سمنة، كمال علي، وحسين علي "الذي انتقل للأهلي في صفقة مدوية شهدت منافسة شرسة مع الزمالك"، وكريم ذكري، والمغربي توفيق أجموحي، وعلي فرج، وأحمد جعفر، ومصطفى شبيطة، وآخرهم شميلس بيكلي.

ظهور إفريقي

وخاض بتروجيت بطولة الكونفدرالية مرتين، موسمي 2010، و2015.

في 2010 تخطى بتروجيت "أس سي ميامباني" من زنجبار في الدوري التمهيدي، ثم الخرطوم الوطني السوداني في دور الـ32، ولكنه ودع البطولة في دور الـ16 الأول أمام الصفاقسي التونسي بالتعادل في مصر بهدف لكل فريق، والخسارة في تونس بهدف نظيف.

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وفي عام 2015، تخطى بتروجيت فريق "الغزال" من جنوب السودان في الدور التمهيدي، ولكن ودع البطولة في دورالـ32 دجوليبا المالي بالخسارة ذهابا 2-1، والاكتفاء بالتعادل سلبيا في مباراة العودة.

الترتيب الأفضل

موسم 2008 - 2009 حل بتروجيت ثالثا برصيد 51 نقطة ليتأهل للكونفدرالية، بعد الأهلي والإسماعيلي 63 نقطة لكل فريق، والذين خاضا مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري.

وفي دوري المجموعتين 2013 - 2014، تأهل للدورة الرباعية، ويحل رابعا بعد الأهلي وسموحة والزمالك، ليتأهل لبطولة الكونفدرالية.

فيما كان موسمي 2014 - 2015 "بمشاركة 20 ناديا"، و2017 - 2018، هما أقل المواسم حيث حل في المركز الـ12 في كلا الموسمين.

مواجهات القطبين

وأمام القطبين الأهلي والزمالك، لم ينجح بتروجيت في تحقيق أي فوز طوال تلك السنوات على المارد الأحمر، فيما حقق الفوز على الأبيض 5 مرات، أبرزهم الفوز برباعية مقابل هدفين في دوري المجموعتين، والفوز بهدف نظيف بتصويبة صاروخية لأحمد شعبان موسم 2009 - 2010.

مدرب تاريخي

ويُعد مختار مختار المدير الفني التاريخي لبتروجيت حيث قاده للصعود حتى موسم 2009 - 2010، قبل أن يتولى المسؤولية حلمي طولان موسم 2010- 2011، ثم محمد عمر 2011 - 2012، وفي الموسم التالي رمضان السيد، ليعود مختار مرة أخرى لبتروجيت موسم 2013 - 2014، ويستمر مع الفريق موسمين، حتى عودة رمضان السيد مرة أخرى موسم 2015 - 2016، ليقود الفريق موسم.

وفي موسم 2016 - 2017، تولى طلعت يوسف المسؤولية لأول مرة في بتروجيت، ثم محمد يوسف موسم 2017 - 2018.

وفي الموسم الأخير، الذي شهد هبوط الفريق، تولى المسؤولية في بداية الموسم طارق يحيى، قبل أن يرحل لسوء النتائج ليحل بدلا منه مؤمن سليمان، ولكن استمرت النتائج السلبية، لتشهد الأسابيع الأخيرة قدوم محمد عودة في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط ولكن لم تنجح ليودع المسابقة رسميا.

قاتل الأحلام

ودائما ما كانت إدارة بتروجيت قاتلة لأحلام لاعبيها، حيث لم تفرط في أي لاعب بشكل مباشر للقطبين، إلا حسين علي بعد مفاوضات دامت لفترة طويلة، وصراع بين القطبين على ضم اللاعب.

ولجأ اللاعبين للانتقال لأندية أخرى كمحطات للانضمام للأهلي والزمالك، مثل وليد سليمان الذي انتقل للأهلي عبر بوابة إنبي، ومحمد شعبان لاعب وسط الزمالك لاحقا بعد الانضمام من إنبي أيضا، ومحمد كوفي الذي انضم للزمالك من دهوك العراقي.

فيما فشلت كافة المفاوضات لضم عدد من اللاعبين بشكل مباشر وأبرزهم أسامة محمد الظهير الأيسر التاريخي للفريق البترولي، وأحمد شعبان لاعب وسط الفريق.