الاحتجاجات تُحاصر الكاف في باريس قبل المكتب التنفيذي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قام عدد من جماهير نادي الوداد ونادي الترجي التونسي بالاحتجاج أمام الفندق الذي يشهد الاجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للكاف في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقية لكرة القدم قد وجه الدعوة من أجل جلسة للمكتب التنفيذي لمناقشة أحداث مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا قد شهدت أحداثًا مؤسفة بعد تعطل تقنية حكم الفيديو مما جعل عناصر الوداد تُطالب بتطبيق التقنية قبل أن يقوم الحكم بكاري جاساما باعتبار الترجي فائزًا.

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ونشر صحفي وكالة أسوشيتد برس روب هاريس فيديو لجماهير الترجي والتي اجتمعت أمام الفندق الذي يحتضن المكتب التنفيذي، وشدد روب على أن جماهير الترجي متخوفة من أن يقوم الكاف بإلغاء فوز الدم والذهب بلقب دوري الأبطال.

ونقلت قناة بي إن سبورت احتجاجات أيضًا لجماهير الوداد والتي حرصت على أن تكون حاضرة للتعبير عن غضبها بسبب ما شهده ملعب رادس يوم الجمعة.

وكانت أنباء قد ترددت عن احتمالية إعادة المباراة وذلك بعد طلب تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم.