مدرب أوغندا: علينا إيقاف محمد صلاح.. والسنغال المرشح الأول للفوز بأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي، إنه سيكون عليه وعلى لاعبيه إيقاف خطورة محمد صلاح إذا ما أرادوا المرور بسلام في مباراة الفراعنة، مؤكدًا أن منتخب السنغال يملك أوفر الحظوظ من أجل الفوز باللقب.

كانت قرعة كأس الأمم الإفريقية والتي جرت في إبريل الماضي قد أوقعت مصر في المجموعة الأولى رفقة أوغندا وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تكون ضربة البداية بين مصر وزيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو في استاد القاهرة الدولي.

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وقال ديسابر من خلال تصريحات صحفية: "أعرف منتخب مصر جيدًا، وبصفة خاصة محمد صلاح، إنه لاعب لديه مهارات فردية كبيرة جعلته واحدًا من أفضل لاعبي العالم".

وأضاف: "سيتوجب علينا إيقاف صلاح عندما نُقابل مصر في أمم إفريقيا، لقد دربت الإسماعيلي في مصر ولدي خبرة بالأجواء، وهذا سيساعدنا في البطولة، الأرض والجمهور قد يشكلان ضغطًا على المنتخب المصري في هذه النسخة".

وعن أهم المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة قال: "من وجهة نظري السنغال هي المرشح الأول لحصد اللقب؛ يملكون لاعبين على مستوى عالٍ، ثم يأتي بعد ذلك مصر، صاحبة الأرض والجمهور، ثم المغرب ونيجيريا، لكن دعونا ننتظر لنرى".