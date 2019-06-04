مدرب المغرب يُفاضل بين خالد بوطيب وأيوب الكعبي تحضيرًا لأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تناولت تقارير في الصحافة المغربية، أن المدرب هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي يُفاضل في الوقت الحالي بين لاعب الزمالك خالد بوطيب وبين زميله المحترف في الدوري الصيني أيوب الكعبي.

وكان رينارد قد أعلن خلال الفترة الماضية قائمة أولية لأسود أطلس تحضيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام على الأرض المصرية الشهر الجاري، وعرفت هذه القائمة تواجد مهاجم نادي الزمالك خالد بوطيب.

وذكر موقع Le360 أن المدرب الفرنسي لم يُقرر بعد من سيعتمد عليه في القائمة النهائية ومن المقرر أن يكون الحسم خلال أسبوع.

قائمة رينارد الأولية شهدت تواجد 27 لاعب أي أن المدرب الفرنسي سيكون في حاجة لاستبعاد 4 لاعبين من هذه القائمة.