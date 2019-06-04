لوبتيجي مدربا لإشبيلية الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع جولين لوبتيجي لتدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل، في عقد يمتد لـ3 سنوات.

وأقيل لوبتيجي من تدريب المنتخب الإسباني قبل انطلاق مونديال روسيا بأيام معدودة، بعد علم الاتحاد الإسباني بتوقيعه تعاقد سري مع ريال مدريد، لتدريبه بعد المونديال.

وقاد المدرب الإسباني صاحب الـ53 عاما، النادي الملكي من 12 يونيو إلى 29 أكتوبر 2018 في فترة لم يكتب فيها النجاح، ليتم إقالته وتعيين سانتياجو سولاري بدلاً منه.

وقاد لوبتيجي خلال مسيرته أندية رايو فايكانو، وبورتو، ومنتخب إسبانيا للشباب والمنتخب الأول، بالإضافة لريال مدريد.