بالمواعيد.. مباريات نارية بالمربع الذهبي لدوري أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - بورتو- (د ب أ): تنطلق الأربعاء، فعاليات المرحلة النهائية من النسخة الأولى لبطولة دوري أمم أوروبا، وتشهد هذه المرحلة المباريات التالية: الدور قبل النهائي : 5 يونيو: البرتغال × سويسرا.. الساعة 8:45 في بورتو Advertisements 6 يونيو: هولندا × إنجلترا.. الساعة 8:45 في جيمارايش مباراة المركز الثالث : 9 يونيو : الخاسران من مباراتي المربع الذهبي 3 عصرًا .. في جيمارايش 9 يونيو : النهائي .. الفائزان من مباراتي المربع الذهبي الساعة 8:45.. في بورتو

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