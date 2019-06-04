تحديد موعد وصول الصفقات الثلاثة الجديدة لريال مدريد

أكد ايدو أبيدال صحافي اوند سير الإسبانية أن ريال مدريد في طريقه لحسم التعاقد مع فيرلاند ميندي وايدين هازارد ولوكا يوفيتش.
ريال مدريد سوف يدفع قرابة 220 مليون يورو من اجل وصول اللاعبين الثلاثة الجديد في أقرب وقت ممكن.
وقال الصحافي الشهير: ” سيعلن ريال مدريد عن التعاقد مع ميندي و يوفيتش و هازارد بعد الإعلان عن القمصان الجديدة يوم الجمعة”.
ريال مدريد سوف يدفع 45 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب 5 ملايين يورو متغيرات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد حتى يونيه 2025.
وسيتكلف وصول هازارد قرابة 100 مليون يورو بجانب 60 مليون يورو لضم النجم الصربي.
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