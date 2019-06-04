برشلونة يتجنب نيران باريس الحارقة

لا ينوي نادي برشلونة الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب البرازيلي الدولي نيمار.
ووفقا لتقارير صحافية إسبانية فإن مصدر مقرب من البرسا قال أن النادي لم يتحدث مع باريس لضم اللاعب.
وينوي برشلونة انتظار موافقة باريس سان جيرمان على ادخال نيمار في السوق الصيفية الحالية ومن ثم التحرك حينها لضم اللاعب.
ويركز برشلونة في الوقت الحالي من أجل حسم وصول الثنائي ماتياس دي ليخت وأنتوان غريزمان.
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