لاعب باريس يمدح في نجم ريال مدريد الجديد

امتدح الظهير الأسباني خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان قدرات اللاعب الجديد في صفوف ريال مدريد فيرلاند ميندي.

وقال بيرنات لاعب بايرن ميونيخ السابق: ” ميندي لاعب كرة قدم جيد جدا وأحبه كثيرا، على الرغم من أن مدريد يملك مارسيلو احد افضل اللاعبين في العالم”.

ريال مدريد سوف يدفع 45 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب 5 ملايين يورو متغيرات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد حتى يونيه 2025.

وينتظر أن يخضع اللاعب الفرنسي الدولي للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس تحت اشراف أطباء ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأمل ريال مدريد الاعلان عن قميصه الجديد يوم الجمعة ومن ثم الكشف عن وصول ميندي للفريق الأبيض الإسباني.