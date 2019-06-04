امتدح الظهير الأسباني خوان بيرنات لاعب باريس سان جيرمان قدرات اللاعب الجديد في صفوف ريال مدريد فيرلاند ميندي.
وقال بيرنات لاعب بايرن ميونيخ السابق: ” ميندي لاعب كرة قدم جيد جدا وأحبه كثيرا، على الرغم من أن مدريد يملك مارسيلو احد افضل اللاعبين في العالم”.
ريال مدريد سوف يدفع 45 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب 5 ملايين يورو متغيرات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد حتى يونيه 2025.
وينتظر أن يخضع اللاعب الفرنسي الدولي للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس تحت اشراف أطباء ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.
ويأمل ريال مدريد الاعلان عن قميصه الجديد يوم الجمعة ومن ثم الكشف عن وصول ميندي للفريق الأبيض الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعب باريس يمدح في نجم ريال مدريد الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.