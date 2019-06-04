كشف تفاصيل وصول “ميندي” إلى ريال مدريد

ذكرت صحيفة “ماركا” ان ريال مدريد نجح في حسم التعاقد مع ظهير أيسر منتخب فرنسا الدولي الشاب فيرلاند ميندي 23 عاما.

ريال مدريد سوف يدفع 45 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب بجانب 5 ملايين يورو متغيرات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بعقد يمتد حتى يونيه 2025.

وينتظر أن يخضع اللاعب الفرنسي الدولي للفحوصات الطبية في العاصمة الفرنسية باريس تحت اشراف أطباء ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويأمل ريال مدريد الاعلان عن قميصه الجديد يوم الجمعة ومن ثم الكشف عن وصول ميندي للفريق الأبيض الإسباني.