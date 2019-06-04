يستضيف ملعب ستاديون مييسكي بييلسكو بيالا، مساء اليوم الثلاثاء، آخر مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في بولندا، والتي ستجمع بين الأرجنتين ومالي.
وتمكن منتخب الأرجنتين من التأهل لدور الستة عشر متصدراً المجموعة الأخيرة برصيد 6 نقاط بعد تحقيق انتصارين على البرتغال وجنوب أفريقيا، وهزيمة وحيدة من كوريا الجنوبية في الجولةالأخيرة، والتي لم يخضا منتخب التانجو بجدية بها بعد حسم تأهله.
وسجل المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات 8 أهداف كثاني أقوى هجوم، كما استقبل 4 أهداف.
وعلى الجانبي الآخر، فإن منتخب مالي تأهل في المركز الثاني في مجموعته بصعوبة، بعد تعادله مع بنما وخسارته من
ويبحث منتخب مالي، عن مواصلة مشوار البطولة رغم المستوى الضعيف الذي ظهر به خلال دور المجموعات، وخاصة على المستوى الدفاعي، حيث استقبل 7 أهداف، بينما سجل مثلهم.
موعد مباراة الأرجنتين ومالي
تنطلق مباراة الأرجنتين ومالي في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة
والتاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة
والعاشرة والنصف بتوقيت أبوظبي
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ومالي
سيتم نقل مباراة الأرجنتين ومالي بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 7
كانت هذه تفاصيل خبر كأس العالم للشباب.. الأرجنتين تختتم دور الـ 16 بمواجهة مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.