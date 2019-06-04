رسميًا.. الصين تنظم كأس آسيا 2023

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي عن إسناد حق تنظيم بطولة كأس آسيا 2023 للصين . وفاز الملف الصيني بتنظيم البطولة بعد انسحاب كل من أندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية من المنافسة علي تنظيم البطولة . بعد انسحاب كل من أندونيسيا وتايلاند وكوريا الجنوبية من المنافسة علي تنظيم البطولة . جدير بالذكر أن الصين نظمت البطولة من قبل مرة واحدة في تاريخها عام 2004 حيث نجح المنتخب الصيني في التأهل وقتها إلي المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام اليابان .

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