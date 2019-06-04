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المقاولون يغلق الباب أمام رحيل أحمد على

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بعد أن ترددت فى الأسابيع الأخيرة أنباء عن رغبة عدد من الأندية المصرية والعربية لضم هداف الدورى ونجم المقاولون اللاعب الدولي أحمد علي مهاجم نادي المقاولون العرب علمت بوابة الوفد أن النادى أغلق الباب

حاليا أمام أى مفاوضات لضمه.

وكان المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب قد أكد لبوابة الوفد أن اللاعب مازال مرتبط بعقد مع النادى

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ينتهى بعد عام.

الجدير بالذكر أنه تردد خلال الساعات الأخيرة أن أحمد علي تلقى  عرضًا من أحد الأندية الإماراتية لضمه إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل وهو نادي عجمان  لدعم هجوم الفريق في الموسم الجديد، ليكون بديلًا للنيجيري ستانلي الذي انتهت فترة إعارته للنادي الإماراتي.

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