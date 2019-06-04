ماجد سامي: الأندية لا تحتاج لوسيط يبيع حقوقها بعد تقاعس الشركة الراعية

شن ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة هجوماً قوياً علي الشركة الراعية مطالباً أندية الدوري الممتاز بالعودة لبيع حقوقها مباشرة دون الحاجة لوسيط .
وقال ماجد سامي: "بعد تقاعس الشركة الراعية عن سداد حقوقالأندية عن الموسم الذي انتهى، ألم يحن الوقت لعودة الأندية للبيع الجماعي لحقوق البث و مباشرة لمحطات التلفزيون الراغبة في البث دون الحاجة لوسيط
وكان وادي دجلة قد ضمن البقاء بالدوري الممتاز بعد فوزه مساء أمس الاثنين علي الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة للمسابقة .
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