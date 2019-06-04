المقاولون في انتظار رد الاتحاد العربي بشأن المشاركة في البطولة العربية

قدّم نادى المقاولون العرب طلبًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في البطولة العربية خلال الموسم المقبل.
وأكد محسن صلاح رئيس المقاولون انه تواصل مع ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، من أجل تواجد المقاولونبالبطولة العربية كما أرسل المقاولون خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الاتحاد العربي.
وأضاف أن المقاولون هذا الموسم ظهر بشكل أكثر من مميز وأفضل من مواسم
وشدد أن هناك استقرارا في المنظومة، ونأمل التواجد بالبطولة العربية حيث نافس في بطولة الدوري على المركز الرابع وننتظر قرار اتحاد الكرة المصري والاتحاد العربي.
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