مهاجم سموحة على أعتاب الأهلي

أصبح حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري على أعتاب الرحيل للنادي الأهلي. ويسعى الأهلي لحسم صفقة حسام حسن من خلال صفقة تبادلية مع الفريق السكندري يحددها الجهاز الفني لسموحة من خلال المفاضلة بين بعض اللاعبين في الأهلي.

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