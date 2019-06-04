مهاجم المصري البورسعيدي يحصل على الجنسية المصرية

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حصل الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي، على الجنسية المصرية منذ أيام، وتم تداول صورة لشهادة حصول اللاعب على الجنسية.
وجاء حصوله على الجنسية المصرية وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم ١٥٤،لسنة ٢٠٠٤، التي تتضمن الشروط للحصول على الجنسية المصرية، والتي من بينها حصول من يكون ولد لأب غير مصري والدته مصرية.
وكان وادي قد احترف في الموسم الماضي مع نادي الأهلي الأردني، وحاولت عدة أندية التعاقد مع المهاجم المتألق، لكنه اختار اللعب مع المصري البورسعيدي.
ويعتبر وادي من أبرز لاعبي كرة القدم الفلسطينية ومثل منتخب بلاده في نهائيات كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.
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