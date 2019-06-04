سفير مصر في كينيا يحضر مباراة منتخب الطائرة أمام أوغندا

يخوض منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة "رجال" ثاني مبارياته في تصفيات المنطقة، المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والمقامة حاليًّا في كينيا، أمام نظيره منتخب أوغندا. أوغندا. ويحضر السفير خالد الأبيض، سفير مصر في كينيا المباراة والتي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة. وكان منتخبنا قد حقق الفوز على رواندا في أولى مبارياته أمس الاثنين بنتيجة 3/1. يذكر أن التصفيات تقام بمشاركة 5 منتخبات هي مصر وكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا.

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