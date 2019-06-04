كأس العالم للشباب.. مواجهة آسيوية بين اليابان وكوريا الجنوبية

يشهد ملعب أرينا لوبلين اليوم الثلاثاء، مواجهة آسيوية قوية بين منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية، في إطار مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم للشباب ببولندا.

حيث يلتقي آخر ممثلين للقارة الآسيوية، بعد خروج كل من السعودية وقطر، لتنتظر آسيا الفائز اليوم الذي سيمثل القارة في مشوار البطولة.

وتمكن منتخب اليابان من التأهل إلى دور الـ 16 بصعوبة، بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته، برصيد 5 نقاط بعد تعادلين مع إيطاليا والأكوادور، وفوز وحيد على المكسيك.

ويعد المنتخب الياباني، ثاني أقل

فريق استقبالاً للأهداف, حيث دخل مرماه هدف واحد فقط في دور المجموعات خلال مواجهة الإكوادور، أحرزه المهاجم كيوسوكي تاجاوا بالخطأ في مرماه، بينما تمكن الفريق من تسجيل 5 أهداف.

وعلى الجانب الآخر فإن كوريا الجنوبية على الرغم من بدايتها المتعثرة في دور المجموعات بهزيمة من البرتغال، إلا أنه تمكن من الفوز على جنوب أفريقيا والأرجنتين، ليحتل المركز الثاني في المجموعة متأهلاً لدور الستة عشر.

واستقبل المنتخب الكوري هدفين وأحرز ثلاثة أهداف خلال دور المجموعات، ولم يظهر بالشكل القوي على الرغم من اعتماده على اللعب الجماعي، وفوزه على الأرجنتين والذي جاء بعد تأهل منتخب التانجو الذي كان ضمن التأهل بالفعل.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق الفائز من تلك المباراة، نظيره السنغالي في مباراة ربع النهائي، والذي تمكن من تجاوز دور الستة عشر بالأمس بعد فوزه على نيجيريا.

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موعد مباراة اليابان وكوريا الجنوبية

تنطلق مباراة اليابان وكوريا الجنوبية في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة

والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي

القنوات الناقلة لمباراة اليابان وكوريا الجنوبية

سيتم نقل مباراة اليابان وكوريا الجنوبية بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 6