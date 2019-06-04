اليوم.. منتخب الطائرة يواجه أوغندا في تصفيات المنطقة المؤهلة للألعاب الأفريقية

يلتقي منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة "رجال" نظيره الأوغندي في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء في ثاني مبارياته بالتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتي انطلقت أول امس في كينيا وتستمر حيث يوم 9 يونيو الجاري، بمشاركة 5 منتخبات هم مصوكينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا.
وكان منتخبنا قد حقق الفوز على رواندا في أولى مبارياته اليوم بنتيجة 3/1.
وتضم قائمة فراعنة الطائرة التي اختارها المدير الفني الجديد للمنتخب، الهولندي جيدو فورمولين كل من:
أحمد فتحي - أحمد صابر - أحمد قطب - هشام يسري - محمد عادل - عبد الرحمن سعودي - رشاد شبل - محمد المهدي - أحمد سعيد - مصطفي دبشة - أحمد عبد العال - عمر نجيب تايسون - أحمد عبدالعال درونكا.
ويرأس بعثة المنتخب أحمد عبدالدايم المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس.
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