رياضة | موعد تقديم الصفقات الجديدة في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد تقديم الصفقات الجديدة في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ريال مدريد الاسباني موعد تقديم الصفقات التي على وشك حسمها مثل (مندي ، هازارد ويوفيتش) بعد مباريات المنتخبات.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن النادي الملكي يريد تقديم القميص الجديد أولاً للفريق، من حيث المبدأ يوم الجمعة ، ثم اللاعبين الجدد

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يريد ريال مدريد أن يتم تقديم اللاعب الأول ( هازارد (28 عامًا) والذي سيكون ظهوره الأول بمثابة حدث كبير. حيث يتواجد يوسيه سانجيل سانشيز في لندن لإغلاق صقة البلجيكي الذي يطلب تشيلسي 120 مليون يورو للتخلي عنه ، ولا يريد ريال مدريد دفع أكثر من 100 يورو. المفاوضات مستمرة ويأمل ريال مدريد في التوصل إلى اتفاق. هذا الاسبوع.

سيكون مندي (23 عامًا) هو اللاعب الثاني الذي يقدم نفسه كلاعب جديد في ريال مدريد. التوقيع انتهى عملياً وفي فرنسا ، يؤكدون أن اللاعب سيوقع بعد أن يجتاز الفحص الطبي في باريس مع طبيب من النادي الملكي. سيدفع مدريد حوالي 55 مليون يورو إلى ليون.

سيكون يوفيتش (21 عامًا) ثالث لاعب يتم تقديمه في يونيو. لقد أبرم نادي مدريد بالفعل اتفاقًا مع المهاجم ، لكن يبقى الاتفاق مع إينتراخت فرانكفورت الذي يطلب 70 مليون يورو ويريد مدريد تخفيضه إلى 60.