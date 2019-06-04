رياضة | نجم باريس يرفض مانشستر يونايتد من أجل ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم باريس يرفض مانشستر يونايتد من أجل ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا مغريا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي. وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن رابيو تلقى عرضا مغريا من مانشستر يونايتد للانضمام إليه لكنه رفض هذا العرض. وأضافت الصحيفة بأن اللاعب يرغب في الانتقال إلى فريق ليفربول المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، ويريد اللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

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