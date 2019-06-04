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رياضة | نجم باريس يرفض مانشستر يونايتد من أجل ليفربول

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رفض أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عرضا مغريا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للانتقال إليه في الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن رابيو تلقى عرضا مغريا من مانشستر يونايتد للانضمام إليه لكنه رفض هذا العرض.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب يرغب في الانتقال إلى فريق ليفربول المتوج بلقب ، ويريد اللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب.

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