رياضة | محسن صالح: أندية الشركات في بطولة ازوري الممتاز بدأت تتهاوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محسن صالح: أندية الشركات في بطولة ازوري الممتاز بدأت تتهاوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر أن أندية الشركات في بطولة ازوري الممتاز بدأت تتهاوى بعد هبوط بتروجت أمس للدرجة الثانية.

وغرد صالح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"اندية الشركات والمؤسسات والخاصة بدأت تتهاوي كما توقعت لانها مقيدة بميزانية وسقف تعاقدات كاد يلحق بها الاتحاد والسبب عدم القدرة علي مجاراة الأسعار أمام سطوة وسيطرة ما يسمي بالاستثمار".

وأضاف "هل سمعتم عن اجتماع سيعقد أو لجنة ستشكل لوضع حلول قبل ان تسقط بقية القلاع الرياضية!أنتظر اقتراحاتكم!".