رياضة | مانشستر سيتي يرصد ٥٠ مليون جنيه استرليني لضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يرصد ٥٠ مليون جنيه استرليني لضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي مانشستر سيتي في مفاوضات قوية مع يوفنتوس من أجل الظفر بخدمان الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية بأن مسئولو السيتي في طريقهم لتقديم عرض كبير إلى يوفنتوس لضم الظهير الأيمن لفريق السيدة العجوز.

وأضافت الصحيفة بأن عرض السيتي على يوفنتوس سيكون مقابل ٥٠ مليون جنيه استرليني في محاولة منهم لإقناع النادي الإيطالي للموافقة على رحيل اللاعب.