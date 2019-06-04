رياضة | تقارير.. ريال مدريد يحسم أهم صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. ريال مدريد يحسم أهم صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي ريال مدريد قد وضعت لمساتها الأخيرة في صفقة فيرلاند ميندي ظهير أيسر نادي ليون الفرنسي وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت إذاعة "الأوندا سيرو" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قد أتم تعاقده مع ظهير ليون الأيسر ميندي مقابل 50 مليون يورو وبعقد يمتد حتى عام 2025.

ويعتبر ميندي هو الخيار المفضل لدى الفرنسي زين الدين زيدان ليكون منافساً قوياً للبرازيلي مارسيلو في الجبهة اليسرى في الموسم المقبل بعد اقتراب إعارة الشاب ريجليون لمدة موسم.

والجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يقترب أيضاً من الإعلان عن إتمام صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد الذي أعلن رحيله عن تشيلسي عقب التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال.