رياضة | كلوب يحسم الجدل حول رحيله عن ليفربول

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رد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي على التقارير التي ربطته بتدريب فريق بايرن ميونيخ الألماني في المستقبل.

ويرتبط يورجن كلوب بعقد مبرم مع ليفربول حتى عام 2022 ، ورد على دعوة فرانز بيكنباور لتعاقده مع بايرن ميونيخ.

وقال بيكنباور اسطورة البايرن :أريد أن أرى كلوب في بايرن في يوم من الأيام. بالنسبة لي هو واحد من أفضل المدربين في العالم ، مبدياً رغبته في مغادرة يورغن كلوب ليفربول للانضمام إلى النادي البافاري.

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وردا على سؤال من سبورت بيلد ، أجاب المدير الفني الألماني: أنا أحب فرانز وهو يحبني ، لكن لدي عقد طويل الأجل مع ليفربول.

أضاف كلوب : بالطبع ، أنا سعيد عندما يقول فرانز مثل هذه الأشياء عني. من الواضح أني أفضل منه أن يقول ذلك ويفكر فيه بدلاً من التفكير في أنني غير قادر. لكن بايرن وبوروسيا دورتموند لديهما بالفعل مدربان جيدان للغاية.

وقاد يورجن كلوب فريقه ليفربول للتتويج بلقب دوري ابطال اوروبا على حساب توتنهام.