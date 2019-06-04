رياضة | كريستيانو رونالدو يوافق على تعاقد يوفنتوس مع ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يوافق على تعاقد يوفنتوس مع ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس وافق على قدوم ماوريسيو ساري من تشيلسي لخلافة ماسيمليانو أليجري في الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة أن ساري سوف يعطي يوفنتوس الكرة الهجومية والكثير من الأهداف الذي يرغب به البرتغالي كريستيانو رونالدو مع السيدة العجوز في الفترة المقبلة.

وشددت الصحيفة على أن رونالدو جاهز لللعب تحت قيادة ساري في الموسم المقبل والذي يعطي قيمة كبيرة لمهاجمين وحدث ذلك من قبل مع إيدين هازارد ودرايز ميرتنز وجونزالو هيجواين.

وتابعت الصحيفة أن ساري ينتظر الضوء الأخضر من تشيلسي للرحيل صوب تورينو وقيادة يوفنتوس في الموسم المقبل.