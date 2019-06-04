رياضة | لاعب برشلونة السابق يسوي أزمته مع الضرائب الإسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب برشلونة السابق يسوي أزمته مع الضرائب الإسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقبل لاعب برشلونة وإشبيلية الإسبانيين سابقاً، البرازيلي أدريانو كوريا، عقوبة الحبس 14 شهراً، بتهمة التهرب الضريبي.

ووفقاً لصحيفة "دياريو سبورت" اليوم الثلاثاء، فإن أدريانو تقبل العقوبة بعد تورطه في إخفاء 650 ألف يورو خلال فترة احترافه في الدوري الإسباني

لكن بموجب الاتفاقية التي توصل لها أدريانو مع سلطات الضرائب في إسبانيا، فإنه لن يدخل السجن.

وبموجب القانون الإسباني فإن عقوبة التهرب الضريبي للمرة الأولى والتي يكون حكم السجن فيها لأقل من 24 شهراً فإنه ليس من الضروري إيداع المتهمين في الحبس.

ووافق المدافع الحالي لبشكتاش التركي، أدريانو، على دفعة غرامة مالية بقيمة مليون يورو.