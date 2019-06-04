رياضة | مدرب هولندا: نحظى بمستقبل رائع وهذا أفضل جيل في السنوات الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب هولندا: نحظى بمستقبل رائع وهذا أفضل جيل في السنوات الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدرب هولندا، رونالد كومان، إن فريقه يخوض الدور نصف النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم هذا الأسبوع، مستنداً على أحد أفضل الأجيال في بلاده خلال السنوات الأخيرة وتوقع له "مستقبلاً باهراً".

وفشلت هولندا في بلوغ نهائيات كأس العالم العام الماضي لكنها أطاحت بألمانيا وفرنسا بطلة العالم من دور المجموعات بالنسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، وستواجه البرتغال في قبل النهائي.

وقال كومان لصحيفة ذا غارديان: "نحظى بمستقبل رائع وهذا أفضل جيل في السنوات الأخيرة، لكنها مجرد البداية.. يتمتع اللاعبون بمواهب هائلة.. دائما ما نزود نظامنا بلاعبين جيدين من الشبان. تنتج بلادنا مواهب واعدة باستمرار".

وكال كومان المديح بشكل خاص لفيرجيل فان ديك، شريك ماتيس دي ليخت في قلب الدفاع، والفائز مؤخراً بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بجانب جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال المدرب الهولندي: "نملك أفضل ثنائي دفاعي دي ليخت وفيرجيل.. الاثنان من طراز رفيع وهذا رائع لأن بناء المنزل يبدأ من الطابق السفلي".