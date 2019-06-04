رياضة | ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم موقفه النهائي من التعاقد مع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي ريال مدريد موقفه النهائي بخصوص التعاقد مع البرازيلي، نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد اتخذ قرارا بعدم التعاقد مع نيمار خلال الميركاتو المقبل.

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وكشفت الصحيفة أن حياة نيمار خارج الملعب وفترة تواجده في سان جيرمان أثارت الجدل في ريال مدريد حول ضمه في فترة الصيف الحالية، وقررت إدارة النادي الملكي التراجع عن عدم التعاقد معه.

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وانضم نيمار لباريس سان جيرمان من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، ويتقاضى 37 مليون يورو سنويا، ويمتد عقده مع النادي الباريسي إلي 2022.