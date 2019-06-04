رياضة | خاص.. الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدرب أجنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الزمالك يبدأ التحرك للتعاقد مع مدرب أجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن بدأ الإدارة الاستعداد للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة رغم استقدام خالد جلال مؤخرًا خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك تسعى لاستغلال فترة توقف بطولة الدوري بسبب خوض منافسات أمم افريقيا 2019 في التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد وخوضه فترة إعداد مع الأبيض.

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وأشار إلى أن الإدارة ستحاول إقناع خالد جلال بالعمل مع المدير الفني الجديد في منصب المدرب العام وعدم رحيله عن الفريق بسبب استقدامه في فترة قصيرة.

وتصل فترة الراحة لما يزيد عن شهر ونصف وهو ما جعل الإدارة تفكر بقوة في استغلالها بإقامة معسكر جديد للموسم المقبل في وجود مدير فني أجنبي جديد.

وكان جروس قد رحل عن تدريب الزمالك بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله ضمن منافسات بطولة الدوري.